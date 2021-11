Les Balears són el territori de l'Estat amb major taxa de víctimes de violència masclista, amb 94 casos per cada 10.000 dones

Les Balears són el territori de l'Estat amb major taxa de víctimes de violència masclista, amb una mitjana de 94 casos per cada 10.000 dones, molt per damunt de la mitjana estatal, que actualment se situa en 60 casos.

Així ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa la vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanzas, i la secretària de Polítiques Socials i Igualtat d'UGT Balears, Xisca Garí, durant la presentació de l'informe 'Les dones tenim nom' a Palma.

Amb tot, han assenyalat que aquestes dades presenten un descens des de 2019, quan la taxa era de 109 casos per cada 100.000 habitants a l'arxipèlag, «causat per la pandèmia de la Covid-19».

Així mateix, han subratllat que les Illes estan dins del grup de comunitats amb major percentatge d'ordres i mesures de protecció, concretament el 82 per cent de les sol·licitades, que varen ser 1.179 el 2020.

2.721 denúncies a les Balears el 2021

A les Balears, es varen registrar 5.880 denúncies el 2020, davant de les 6.493 de 2019, fet que suposa una reducció del 9,4 per cent, un descens menys elevat que la mitjana estatal, on cau un 10,3 per cent.

Així mateix, aquesta tendència a la baixa continua també el 2021. Fins el 13 d'octubre d'enguany, s'han presentat 2.721 denúncies a les Illes, una baixada que UGT ha atribuït «a les fortes restriccions derivades de la pandèmia a la Comunitat».

A més, enguany, s'ha registrat de moment una víctima mortal a les Balears per aquesta xacra social -respecte les tres de 2020 i les 40 des de 2003-. Es tracta d'una dona embarassada i mare d'un fill de set anys, també assassinat a sa Pobla. «En aquesta ocasió, sí que hi havia denúncies prèvies», ha condemnat Garí.