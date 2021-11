Investiguen si la fugida de 21 homes de l'avió aterrat el passat divendres a Palma té a veure amb un grup de Facebook

La Policia espanyola investiga si la fugida de 21 homes de l'avió aterrat el passat divendres a l'aeroport de Palma per l'emergència mèdica d'un passatger, es va preparar a través d'un grup de Facebook.

Segons han informat fonts pròximes a la investigació, en aquests moments, es tracta de determinar si és cert que existeix un grup de Facebook de joves magrebins on es parla de com entrar a l'Estat espanyol a través del seu espai aeri, amb un mètode que seria similar a l'ocorregut aquest passat divendres a Son Santjoan.

A Facebook s'ha trobat un grup on s'ofereixen pautes per a entrar de manera irregular a l'Estat espanyol i ara es tracta de trobar una connexió amb els fets ocorreguts divendres passat a l'aeroport de Palma, cosa que confirmaria que tot estava planejat per entrar de manera irregular a Mallorca.

De moment, no obstant això, cal recordar que aquest passat dissabte, la delegada del Govern a les Balears, Aina Calvo, va assegurar als mitjans de comunicació que «no hi ha dades que permetin afirmar que s'estigui davant una arribada d'immigració irregular emmarcada en un pla».