Vandalitzen la placa d'homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar

«Ja sabem que les dones valentes i actives en política molestaven als feixistes, i és evident que continuen molestant-los. La placa que col·locà l'Ajuntament de Palma al c/ Joan Maragall honorant les Roges del Molinar ha estat vandalitzada de nou, i cal restaurar-la», ha denunciat Jesús Jurado (Podem), exsecretari autonòmic de Memòria Democràtica.

La vandalització s'ha conegut un dia després que la Fiscalia hagi sol·licitat l'arxivament de la causa oberta contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per delicte d'odi, en esqueixar les fotos d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar en un ple per la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.

Les formacions PSOE Palma, MÉS-Estimam Palma i Podem Palma han lamentat la vandalització de la placa que l'Ajuntament va col·locar l'any 2019.

El PSOE Palma ha criticat que la placa en homenatge a les Roges del Molinar ha tornat a ser vandalitzada, malgrat que, com ha recordat , «la memòria col·lectiva és un deure de tots».

«No ens faran callar», ha advertit per aquest motiu el PSOE Palma, que ha exigit la neteja de la placa, alhora que ha demanat al batle de Palma, Jaime Martínez (PP), «el seu compromís amb la justícia social i amb la memòria».

De la mateixa manera, Més per Palma ha denunciat que la placa d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar, «símbol de resistència i lluita», hagi estat vandalitzada de nou, cosa que ha considerat «un nou atac a la memòria democràtica».

Per aquest motiu, Més per Palma ha exigit a Cort la restauració immediata de la placa i accions per a «protegir la nostra història democràtica». «Plantem cara al seu odi», ha subratllat.

Des de Podem Palma han traslladat l'Ajuntament que esperen que «Emaya sigui tan ràpida a netejar aquest grafit d'odi i desmemòria com ho és amb altres», segons ell, «menys importants». «Per cert», han advertit, «aquesta publicació de denúncia de Jesús Jurado serà sancionable quan s'aprovi l'Ordenança Incívica de PP i Vox».

«Per més que ho intentin, no les esborraran mai de la història. Recordem els seus noms: Aurora Picornell i Femenías, Catalina Flaquer Pascual, Antònia Pascual Flaquer, Maria Pascual Flaquer i Belarmina González Rodríguez», han remarcat.