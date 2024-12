Veïns de Pere Garau celebren l'adquisició del cinema Metropolitan per part de l'Ajuntament de Palma

La plataforma ciutadana Flipau amb Pere Garau ha celebrat l'adquisició del cinema Metropolitan per part de l'Ajuntament de Palma.

«És necessari màxim consens polític i veïnal per a aconseguir el millor equipament per a la barriada», han subratllat en un comunicat aquest dimarts, alhora que han celebrat que la lluita veïnal per a la millora del barri «va donant els seus fruits».

Així mateix, la plataforma ha reclamat que s'inclogui en el projecte el recinte de la Sagrada Família, el titular de la qual és el Govern, que podria sumar projecte 1.123 metres quadrats addicionals.

Segons han indicat, Pere Garau és el barri més poblat de Palma amb més de 30.000 habitants. En aquest sentit, han apuntat que té gairebé tanta població com Inca, on hi ha hospital, instituts, poliesportius, entre altres equipaments.

Igualment, han advertit que el centre de salut del barri pateix «problemes estructurals» que han estat denunciats des de fa anys per part dels seus treballadors i de la plataforma.

En relació amb el recinte de la Sagrada Família, proposen incloure'l en el projecte del Metropolitan ja que així es convertiria en un solar públic de més de 2.200 metres quadrats i capacitat d'edificació de sis altures.

Un espai en el qual pot plantejar-se un equipament polivalent que aculli diferents usos com un centre de salut, biblioteca, casal de barri, escoleta o centre de dia. També proposen que el subterrani alberg un pàrquing mixt, amb rotació per a donar servei al mercat i per a residents per a reduir la pressió del pàrquing en la via pública.

Amb tot, la plataforma ha sol·licitat que es realitzi un procés participatiu amb «el més ampli consens» per a definir els usos del futur Metropolitan. «Amb clarividència, valentia, treball i consens de totes les parts creiem que es realitzarà el millor projecte per a la barriada», han conclòs.