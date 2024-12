Les educadores de les escoletes municipals externalitzades de Palma exigeixen equiparació salarial i millores laborals

Les educadores de les escoletes municipals de Palma han fet pública una carta adreçada als Reis d’Orient, en la qual reclamen, amb un to reivindicatiu però carregat de simbolisme nadalenc, millores laborals i salarials per al 2025.

El col·lectiu, juntament amb els sindicats CCOO i UGT, denuncien que, tot i dur a terme la mateixa feina que altres professionals de les escoletes municipals de l’Ajuntament, són tractades com a «educadores de segona» pel consistori de Palma, amb retribucions i condicions laborals que no reflecteixen l’esforç i la professionalitat que exigeix la seva tasca i l’etapa educativa 0/3 anys. Això ha generat una situació de desigualtat i discriminació salarial que consideren «difícil d’encaixar» i que afecta directament la motivació i el benestar de les treballadores.

Entre les peticions concretes que adrecen als Reis d'Orient, es troben: L’equiparació salarial amb la resta d’educadores municipals, amb l’objectiu de reconèixer la seva professionalitat i responsabilitats; millores laborals que fomentin un entorn de treball més just, motivador i productiu; i diàleg i comprensió per assegurar que les seves demandes siguin escoltades i valorades.

Amb aquesta acció simbòlica, les treballadores volen encarar el 2025 amb menys preocupacions i evitar situacions com les actuals, en què les educadores amb prou feines arriben al salari mínim interprofessional. «No permetrem que els polítics que dirigeixen el nostre ajuntament ens tractin més com a professionals de segona», remarquen. «Som titulades en el cicle superior d'FP en Educació infantil i alguna de nosaltres fins i tot tenim el grau de mestre d'infantil, no ens podem tractar de manera diferent a les companyes, fem la mateixa feina».

Les educadores han programat tot un seguit d’accions reivindicatives per a visibilitzar una situació laboral discriminatòria davant els responsables polítics i els insten a prendre les decisions necessàries per posar fi a aquesta injustícia.