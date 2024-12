Més per Palma denuncia la negligència del PP en la protecció del patrimoni: «La incompetència els té encegats»

Més per Palma exigeix l'aprovació urgent del Pla d'Ordenació Detallada (POD) i el Catàleg Municipal per salvar el patrimoni de la ciutat, afirma que «cada dia que passa augmenta el perill de perdre el patrimoni històric de Palma a causa de la desídia del PP». La formació denuncia la negligència del govern del PP, liderat pel batle Jaime Martínez i pel regidor d’Urbanisme Óscar Fidalgo, en la protecció del patrimoni de la ciutat. Amb l’aprovació immediata del Pla d’Ordenació Detallada i del Catàleg Municipal, el PP podria revertir la seva desídia i garantir la preservació de més de 250 edificis i de 300 elements etnològics identificats en la revisió de 2021, quan el pacte d’esquerres governava a Palma. «Tot i disposar d’aquesta eina clau, el govern del PP ha decidit desactivar-la, deixant desprotegits edificis que defineixen la identitat de la ciutat», declara el partit ecosobiranista.

«El PP té l’eina, però es nega a utilitzar-la»

«El regidor Óscar Fidalgo i el batle Martínez tenen en les seves mans una solució clara, aprovar el POD, però la seva incompetència els té encegats. Està clar que el PP prioritza la ‘llibertat’ d’esbucar un edifici històric per damunt de la seva protecció. La història d’aquest partit és ben coneguda per tothom. Quan governen no protegeixen. Tot el contrari, recordem que varen esbucar el Pont del Tren un vespre», ha declarat Kika Coll, regidora de Més per Palma.

«No sabem ni quin és el seu calendari d’actuació»

Des de Més per Palma s’ha demanat en diferents reunions que es comuniqui el calendari d’actuació previst per la regidoria d’Urbanisme, que dirigeix el senyor Fidalgo, i fins ara no sabem res al respecte. «A hores d’ara l’única certesa és que els edificis estan desprotegits, i que no existeix cap pla ni cap calendari per revertir la situació per part del govern del PP», ha explicat Coll.

«Un patrimoni que es desfà per desídia política»

El cas més emblemàtic d’aquesta negligència és l’edifici del carrer 31 de Desembre, una obra del reconegut arquitecte Gaspar Bennàzar, que està en perill de ser enderrocat. Aquest edifici estava protegit pel POD i és un dels darrers vestigis de l’Eixample original de Palma. Amb la seva decisió de deixar caure el POD, Fidalgo i Martínez han deixat aquest patrimoni històric exposat a la destrucció. «Si no es fa res, hi podria haver centenars de casos com aquest», ha advertit Coll.

«Exigim responsabilitat i accions immediates»

Més per Palma exigeix al govern de Martínez i de Fidalgo que deixin de prioritzar el negoci privat i que comencin a actuar pel bé comú. «El patrimoni és la nostra història, la nostra identitat i el nostre futur. Palma no pot continuar perdent tresors arquitectònics per culpa d’un govern que no està a l’altura», ha conclòs Coll.