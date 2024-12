Discriminen una parella per parlar en català a Airport Parking Mallorca: «Som a Espanya i aquí es parla espanyol»

Plataforma per la Llengua denuncia que l'empresa Airport Parking Mallorca va discriminar una parella a l'Aeroport de Palma per parlar en català. L'entitat ha rebut la queixa de la parella, en què relata com s'han vulnerat els seus drets lingüístics, i l'està assessorant en tot el procés de resposta a la discriminació. L'organització demana a l'empresa i a les autoritats que investiguin els fets, que en sancionin els responsables i que es comprometin a impedir que discriminacions com aquesta es repetesquin. Alhora, Plataforma per la Llengua també reclama que s'impulsi una llei de consum que protegesqui els drets lingüístics dels catalanoparlants.



Els fets varen passar el divendres 15 de novembre, quan la parella va contactar amb l'empresa per telèfon per a demanar el servei de recollida de passatgers, necessari per a accedir al vehicle aparcat a les instal·lacions de l'empresa. Segons explica la parella, ells varen iniciar la conversa en català, i l'empleada, que els parlava en alemany, no els va atendre fins que ells no varen canviar al castellà quan varen veure que, sinó, no serien atesos.



La situació va empitjorar quan la parella va arribar a les oficines per a gestionar el pagament i recollir les claus del vehicle: aleshores la treballadora de recepció va decidir ignorar-los quan ells li deien, i li repetien, en català el número de client i la matrícula del cotxe. Mentrestant, va continuar atenent altres clients en alemany. Quan finalment es va adreçar a la persona de la parella que feia les gestions, li va fer repetir les dades en castellà i, quan va aconseguir que canviassin de llengua, la treballadora li va etzibar: «¿Ahora sí que hablas en español? Estamos en España y la lengua oficial es el español» [Ara sí que parles en espanyol? Som a Espanya i la llengua oficial és l'espanyol]. En un intent per comprendre la situació, la clienta va demanar directament a la treballadora si havia crescut a Mallorca, i ella li va admetre haver estat escolaritzada a l'illa i parlar i entendre perfectament el català: «Xerr mallorquí i l'entenc perfectament, però no m'agrada que me l'imposin. Estamos en España y aquí se habla español» [Som a Espanya i la llengua oficial és l'espanyol].



Una vulneració que vulnera tots els drets lingüístics dels clients



Plataforma per la Llengua considera que els fets relatats suposen una vulneració de diversos drets lingüístics reconeguts per la legislació vigent a les Illes Balears i a l'Estat espanyol. L'Estatut d'Autonomiaa de les Illes Balears estableix que el català i el castellà són llengües oficials, i que tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar-les lliurement. A més, l'article 2 de la Llei de normalització lingüística, del 1986, explicita que la llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots els ciutadans tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, dret que implica poder-se adreçar en català, oralment o per escrit, a l'Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades.



També, segons l'article 81.I.16 de la Llei 7/2014, de protecció dels consumidors de les Illes Balears, "incórrer en conductes discriminatòries en la prestació de serveis" constitueix una infracció en matèria de consum. Aquesta normativa hauria de garantir que els consumidors puguin ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials, sense que això comporti una discriminació o un tracte desigual.



Plataforma per la Llengua exigeix una llei de consum de les Illes Balears que protegeixi els drets lingüístics dels ciutadans



Plataforma per la Llengua ha reclamat en diferents ocasions que es reformi la llei per garantir el dret dels consumidors a ser atesos en català. L'entitat considera que cal treballar més que mai per una Llei de consum de les Illes Balears que respecti i protegeixi adequadament els drets lingüístics de tots els ciutadans. Si no hi ha drets reconeguts a les normes ni sancions per a les empreses que els vulneren, la protecció lingüística dels clients no es pot fer efectiva.



L'entitat fa una crida, de moment, a continuar denunciant totes i cadascuna de les vulneracions de drets lingüístics perquè es vegi que discriminar per raó de llengua té conseqüències i els responsables no en surten impunes. Plataforma per la Llengua disposa d'un servei de defensa dels drets lingüístics i anima tothom que cregui haver estat víctima d'una discriminació a fer-lo servir.