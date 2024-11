Palma multarà habitar en autocaravanes, les visites guiades de més de 20 turistes i els patinets sense assegurança

L'ajuntament de Palma ha aprovat inicialment la nova Ordenança per al Foment de la Convivència Cívica de Palma amb la qual s'estableixen les noves sancions que regularan l'ús d'autocaravanes com a habitatges, les visites guiades de més de 20 turistes i la circulació en patinets i altres vehicles de mobilitat personal sense assegurança civil.

L'encarregat d’espellofar aquesta nova normativa ha estat el batle de Palma, Jaime Martínez, qui ha explicat aquest dimecres, en una roda de premsa, que aquesta ordenança ha recollit un centenar de propostes d'organitzacions de la societat civil de Palma per a poder ser «la més consensuada possible».

D'aquesta manera, l'ajuntament de Palma prohibirà acampar en vehicles en el terme municipal, excepte en els llocs específicament habilitats, per la qual cosa les caravanes i autocaravanes només es podran estacionar en llocs permesos i no podran romandre en el mateix lloc més de deu dies.

Martínez ha aclarit que també es restringeix l'ús d'aquests vehicles com a habitatge amb «senyals de permanència» en espais públics i les infraccions es consideraran greus, amb sancions de 750 a 1.500 euros. Així mateix, també s'habilita als agents a procedir a la retirada del vehicle si no es troba al responsable d'aquest.

«Un vehicle és per a desplaçar-se, un habitatge és una altra cosa»

No obstant això, si la infracció la comet una persona en situació de vulnerabilitat social aquesta podria quedar suspesa si disposa d'un informe de vulnerabilitat social i seria derivada a Serveis Socials.

«Entenc que un vehicle és per a desplaçar-se, el que és un habitatge és una altra cosa. Un cotxe, una caravana o una autocaravana no és per a viure», ha contestat a preguntes el batle.

La normativa ha estat aprovada de manera preliminar aquest dimecres en Junta de Govern i haurà de sotmetre's a l'aprovació del ple el mes de desembre. Des del Consistori esperen tenir-la aprovada definitivament i en vigor el mes de febrer.

Han demanat al batle si aquesta ordenança obligarà a reubicar a les persones que viuen en autocaravanes en zones com Son Gual, Son Hugo o Es Carnatge, el primer edil ha indicat que «cada cas és un món» i s’haurà de determinar si estan acampades, si s'empren com a habitatges o si «produeixen altres actituds incíviques, a més de l'incompliment d'aquesta norma».

«La casuística és molt gran i l'ordenança té com a objectiu que a Palma es visqui en habitatges i que no es visqui en caravanes», ha aprofundit.

Pel que fa a les visites turístiques, estaran restringides a un màxim de 20 persones per guia o quatre vehicles rodats, que requeriran notificació prèvia, els guies han de dur el carnet oficial visible i es prohibeix l'ús d'altaveus o megàfons. La infracció d'aquesta normativa serà considerada lleu, amb multes de fins a 750 euros.

Assegurança obligatòria per a circular en patinet, també per a empreses

Els patinets, altres vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes no podran circular per voreres, parcs o zones per als vianants, els conductors hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi fins a 120.000 euros i serà obligatori portar casc i armilla reflectora.

En cas de no disposar de l'assegurança, els conductors d'aquests vehicles podran ser sancionats amb multes de fins a 600 euros, si no porten casc se'ls podrà imposar 90 euros i en cas de circular per voreres o zones per als vianants, la sanció passa de 40 a 90 euros.

Al mateix temps, els agents de l'autoritat podran immobilitzar els vehicles en si s’incompleix algun d'aquests preceptes, si es detecta que estan manipulats o si es condueixen sota els efectes de substàncies estupefaents.

Pel que fa a les empreses de lloguer d'aquesta mena de vehicles, hauran de tenir-los registrats i disposar de l'assegurança, però, en aquest cas, s'amplia la cobertura fins als 800.000 euros i, si circulen en grups de més de tres persones, hauran de disposar d'autorització prèvia municipal.

Martínez també ha manifestat que es permetrà la circulació d'aquesta mena de vehicles en vies amb una limitació de velocitat de fins a 40 km/h, tot i que no podran superar els 25 km/h.

Multes de fins a 3.000 euros per grafitis i fins a 6.000 per pancartes

Un altre dels aspectes que regula aquesta normativa seran les pintades i grafitis, si causen una «degradació greu i rellevant de béns immobles» es podran sancionar amb multes de fins a 3.000 euros.

Martínez ha concretat que això significa la prohibició d'aquestes expressions gràfiques en qualsevol element de l'espai públic i a l'interior o exterior d'equipaments, transports o mobiliari urbà.

A més, ha puntualitzat que si aquesta infracció la comet un menor, els pares o tutors legals seran responsables civils subsidiaris, mentre que si la pintada constitueix una infracció patrimonial prevista en el codi penal, els agents hauran de notificar-lo a l'autoritat judicial, sense que això interrompi l'expedient sancionador.

Aquesta limitació s'estén a cartells, pancartes, adhesius o fullets i només es podran col·locar en llocs «expressament habilitats» per l'autoritat municipal. En els casos lleus, les sancions seran de 150 euros, però, si és greu, podria aconseguir els 6.010 euros.

Els cartells «molt lluminosos» que causin molèsties amb multes de fins a 750 euros i si empren làsers podran ser retirats cautelarment.

Els jocs amb apostes de diners o béns també quedaran prohibits en la via pública, en aquest cas seran sancionats per la Llei balear de Jocs i Apostes amb sancions d'entre 30.000 i 450.000 euros.

El Consistori també preveu multes de fins a 750 euros per orinar o escopir en la via pública, però la sanció podria ascendir fins als 1.500 euros si es defeca en parcs, zones de gran afluència o monuments.

Fruit de les aportacions de les entitats socials, s'ha incorporat la prohibició de tenir encesos els motors dels vehicles aturats, excepte de serveis essencials, per a evitar la contaminació acústica i ambiental.

Tampoc es podrà estacionar els vehicles adossats a immobles, de manera que poguessin permetre l'«accés furtiu», les motocicletes hauran d’estar aparcades en bateria de manera perpendicular a la via i s'impedirà l'accés a parcs i jardins fora del seu horari.

Menors i persones vulnerables podrien eximir-se

Martínez ha apuntat que les denúncies seran l'«últim recurs» si les infraccions són comeses per menors o col·lectius vulnerables, si es corregeix la infracció en aquell mateix moment sense reincidència. Així mateix, ha precisat que s'elimina l'import mínim de les sancions lleus que anava de 300 a 750 euros, per la qual cosa ara anirà de 0 als 750 per a incorporar aquests casos.

El batle ha resumit els objectius de la normativa a «garantir la tranquil·litat veïnal, entorns més nets i assegurances», amb el focus posat en «les pintades vandàliques, l'ús inadequat de patinets i altres comportaments que alterin la convivència».

Aquesta ordenança vendrà acompanyat de la creació d'una unitat policial que tractarà de fer-la complir, denominada Equip Comunitari de Proximitat (ECOP). Martínez ha assegurat que la normativa té un enfocament «preventiu», ja que cerca corregir les conductes incíviques amb la «mediació».