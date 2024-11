Més de 12.000 persones participen a les activitats d’Open House Palma 2024

Més de 12.000 persones han participat a les diferents activitats organitzades en el marc d’Open House Palma 2024. Tot i que la major part dels assistents s’han concentrat en les visites guiades a edificis d’aquest cap de setmana, un nombre considerable de persones també han pres part a tallers, xerrades (OpenTalk) i caminades per diferents barriades de la ciutat (OpenWalk).

Com és habitual en cada edició, alguns dels edificis públics de Palma, que alhora són bens patrimonials, com són el Consolat de Mar, la Llotja o l’edifici històric de Cort, han acumulat centenars de visitants. Tanmateix, altres edificis que han despertat molt d’interès són edificis privats, antics o contemporanis, que els seus propietaris han mostrat al públic. Es tracta d’edificis històrics, com la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana; habitatges reformats de fa poc, com un apartament a la plaça de l’Olivar (dissenyat per ACN Arquitectura), o el casal de Can Oleza, en ple procés de transformació, per part de GRAS Reynés Arquitectos. En aquests darrers casos, gràcies a Open House, els amants de l’arquitectura i el disseny tenen l’oportunitat d’accedir a aquesta immobles privats, que habitualment tenen l’accés restringit.

La d’enguany ha estat la quarta edició d’Open House Palma, i d’aquesta manera el festival es consolida com una de les iniciatives referents per difondre el patrimoni i les noves tendències en la creació d’espais a la ciutat.

La iniciativa d’Open House Palma és possible gràcies a la col·laboració de gairebé 300 voluntaris que es cuiden de fer les visites guiades i controlar els accessos als edificis i activitats. Es tracta de persones amb interès per l’arquitectura, el patrimoni, la història de l’art i el disseny. Alguns es dediquen professionalment a aquest camp, altres en són aficionats. Open House Palma té el suport de la Conselleria d’Habitatge del Govern, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma.

Open House Worldwide

La iniciativa sorgida a Palma el 2021 fa part d’una xarxa internacional. Open House, terme encunyat a Londres l’any 1992 de la mà de l’arquitecta Victoria Thornton, és un moviment que té la intenció de generar un corrent crític entre la ciutadania capaç de relacionar-se directament amb l’arquitectura i el disseny, i així poder exigir una millor qualitat de l’entorn construït, prenent com a lema «ulls, ments i portes obertes». En l’actualitat gairebé una cinquantena de ciutats d’arreu del món formen part de l’Open House Family.