Organitzen l'acte 'Testimonis antiimperialistes: del Donbàs a Palestina' a Palma

El proper dissabte, 9 de novembre, a les 18.30 hores, al Casal de barri de s'Escorxador (Palma) tendrà lloc l'acte 'Testimonis antiimperialistes: del Donbàs a Palestina'. Impulsat conjuntament pel consell de redacció del Butlletí Antiimperialista de Mallorca (BAM) i el col·lectiu Ciutadans per Palestina, se centrarà en la projecció del documental 'La caravana de las ideas', dirigit per Júlio L. Zamarrón, dedicat al viatge que feren fa uns anys un grup de brigadistes internacionalistes a les repúbliques de Lugansk i Donetsk per a conèixer la situació que es vivia al Donbàs, sota 'operació antiterrorista' per part de la Junta de Kiev. Aquella brigada solidària i humanitària comptava amb la presència de catalans, bascs, madrilenys, etc.

En acabar la projecció, hi haurà un col·loqui amb la presència de membres de la brigada Leila Jaled, venguda de Madrid, que a banda del Donbàs també han estat a Palestina, on tenen projectes solidaris. A més, també s'aprofitarà l'acte per a fer una presentació pública del número 2 del Butlletí Antiimperialista de Mallorca, publicació de caire antiimperialista autogestionada i oberta a la participació popular (es pot consultar lliurement a www.instagram.com/butlleti_antiimperialista).