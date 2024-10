Organitzen una jornada sobre l’impacte del «contingut inadequat» en els menors a través d’Internet

L’Oficina Balear de la Infància i Adolescència (OBIA) abordarà dimecres, 30 d’octubre, «els perills de l’accés precoç a la pornografia i a continguts inadequats a través de les xarxes socials i els dispositius electrònics». L’expert en la matèria, formador i comunicador Silvestre del Río tractarà, amb la seva xerrada 'De les tablets al porno', el recorregut que realitzen els infants i joves, cada vegada a una edat més precoç, a les xarxes socials. «Analitzarà el trànsit d’aquests joves per un espai, on hi tenen presència moltes vegades abans de néixer, i quins perills amaguen algunes pàgines i xarxes socials de les quals n’acaben sent consumidors o productors de continguts», expliquen.

Per la seva banda, el catedràtic de dret penal de la UIB Eduardo Ramón Ribas amb la seva xerrada 'Comissió de delictes per menors, conseqüències civils i penals en l'àmbit de xarxes socials' analitzarà com els joves poden passar de ser víctimes a convertir-se en autors de delictes amb el fet de reenviar, per exemple, determinats continguts a través de les xarxes socials.

La jornada se celebrarà a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Son Espases, dimecres, 30 d’octubre, a les 16.30 hores i està oberta a tot el públic que hi vulgui assistir fins a completar l’aforament.