Els conductors d'autobusos comencen aquest dilluns la vaga amb serveis mínims del 60% al TIB i 50% a l'EMT

Els conductors d'autobusos urbans, interurbans i grues començaran aquest dilluns una vaga general a tot l'Estat espanyol per a reivindicar la jubilació anticipada al sector, amb uns serveis mínims que s'han fixat al 50% a nivell estatal.

Segons la resolució de serveis mínims publicada pel Ministeri de Transports i Mobilitat Urbana, caldrà fer el 50% de les expedicions actualment autoritzades. Si es tracta d'una ruta composta d'una sola expedició, es farà totalment.

Les principals companyies que presten serveis d'autobusos de llarg recorregut contactaran amb els titulars dels bitllets el servei dels quals s'hagi hagut de suspendre, oferint-los el canvi gratuït.

Les comunitats autònomes i ajuntaments també han fixat els serveis mínims als respectius territoris. Per exemple, a les Balears s'ha establert un servei mínim del 60 per cent en el cas dels autobusos del TIB, i un servei mínim del 50 per cent als de l'EMT.

La vaga ha estat convocada pels sindicats CCOO i UGT i inicialment incloïa també el transport sanitari i el de mercaderies. Tot i això, les patronals dels dos sectors varen arribar a un acord amb els sindicats que suposa la desconvocatòria de la vaga de conductors professionals que s'iniciaria aquest dilluns.

Tot i això, no hi ha hagut acord a la taula del transport de viatgers per carretera i en grues, per la qual cosa continua convocada la vaga en aquests àmbits.

Dilluns és el primer dia de vaga, però hi haurà més jornades d'atur els dies 11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre, i a partir del 23 de desembre de manera indefinida si abans no s'arriba a un acord entre sindicats i patronal.

Aquest dilluns també CCOO Balears ha convocat una concentració davant de la Federació empresarial balear de transport (FEBT), en el marc de les mobilitzacions anunciades al transport interurbà i discrecional per baixar l'edat de jubilació. Ha estat convocada des de les 12.30 a les 14.00 hores «i està oberta a tot aquell sindicat, o persona treballadora que es vulgui adherir», ha dit el coordinador del sector de carretera CCOO Balears, Chema Martín.