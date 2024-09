MÉS i Progreso en Verde exigeixen la substitució immediata de les galeres amb cavalls per vehicles elèctrics a Palma

Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma, i Guillem Amengual, president de Progreso en Verde, han denunciat el patiment innecessari dels cavalls que arrosseguen les galeres a la ciutat. Han reclamat al batle Jaime Martínez i al regidor de Benestar Animal, Llorenç Bauzà, que actuïn immediatament per substituir aquestes galeres per vehicles elèctrics.

«Palma no pot ser l'última ciutat en perpetuar aquesta pràctica arcaica i cruel», ha declarat Truyol, remarcant que la modernitat i el benestar animal haurien de ser prioritats per al govern municipal. MÉS ja havia impulsat mesures per protegir els cavalls, com la prohibició del servei en alertes d'altes temperatures i la intensificació de les inspeccions a galeristes.

Amengual ha subratllat que la substitució de les galeres amb cavalls és una reivindicació històrica per acabar amb anys d'abusos. «Si el PP i VOX no volen protegir els cavalls, demanam quina és la seva alternativa per acabar amb aquest anacronisme», ha afirmat.

MÉS per Palma proposa al Ple Municipal una transició cap a galeres elèctriques, així com reformes normatives per assegurar el benestar animal i la retirada de llicències per infraccions greus. Tot i que el 2022 ja es va aprovar aquesta transició, encara no s'ha aplicat, i Truyol ha reclamat acció urgent per posar fi a aquesta crueltat.