PalmaActiva acull un debat sobre la digitalització en català a les Illes Balears

El proper 19 de setembre, PalmaActiva acollirà un esdeveniment clau per al futur digital de les Illes Balears. Organitzat per Comsentido, Digitalitzem-nos i domini.cat, el debat sobre la digitalització en català reunirà experts, empreses i institucions per a explorar els avantatges de digitalitzar en la llengua pròpia i l'ús del domini .cat.

Aquesta jornada, que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, oferirà una visió completa sobre les oportunitats que ofereix la digitalització en català per a les empreses de les Balears. A través de taules rodones, ponències i casos pràctics, es debatrà sobre el valor afegit del domini .cat, els beneficis de la digitalització en la llengua pròpia i les estratègies de màrqueting en línia per a empreses catalanoparlants.

L'esdeveniment es farà des de les 9 a les 14.30 hores a la sala de conferències de PalmaActiva.