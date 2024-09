L'Open House Palma cerca persones apassionades per l’arquitectura i el disseny perquè en siguin voluntàries

L'Open House Palma ja ha obert el termini perquè totes aquelles persones que hi estiguin interessades s’hi inscriguin com a voluntàries. Per a formar part de la quarta edició del festival d’arquitectura no són necessaris coneixements previs en urbanisme i disseny. Just fan falta ganes de mostrar els valors patrimonials, antics i contemporanis, de la ciutat.

L’organització del festival, que serà entre els dies 4 i 10 de novembre, fa una crida a tot tipus de perfils: estudiants, professionals, tècnics, amants de la cultura, historiadors, gent gran, gent jove… Per a ser-ne part, basta ser un entusiasta de l’arquitectura i omplir el següent formulari: openhousepalma.org/voluntariat/

O bé adreçar-se a l’organització a través d’aquesta adreça de correu electrònic: voluntariat@openhousepalma.org

Les funcions de les persones voluntàries seran guiar les visites als interiors dels edificis, organitzar les coes o proveir els assistents d’informació pràctica del festival. Les seves tasques es concentraran el cap de setmana del 9 i el 10 de novembre. Per a poder destinar-hi temps, segons la disponibilitat de cada voluntari, s’han establert quatre franges horàries: dissabte de 10 a 14 h, dissabte de 16 a 19 h, diumenge de 10 a 14 h i diumenge de 16 a 19 h. «Com a recompensa, els voluntaris tendran accés prioritari a tots els edificis durant els dies del festival, la convidada a una festa exclusiva amb molts de premis, un lot de marxandatge: una bossa de roba amb el disseny exclusiu de la 4a edició d'OHP, una llibreta, un bolígraf...entre moltes altres coses! Els estudiants de la UIB podran obtenir un crèdit ECTS», han explicat.

L'Open House Palma és «un esdeveniment plural i multidisciplinari en què tothom hi té cabuda. Té l’esperit d’obrir la ciutat, l’arquitectura i el patrimoni a tots els veïnats i veïnades, agents socials, tècnics i professionals. L’objectiu és involucrar de manera transversal associacions i col·lectius locals, per enfortir el teixit social i cercar la participació ciutadana», han assenyalat.