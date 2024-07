Localitzen un altre «estable dels horrors» a Palma on malviuen cavalls de les galeres

Progreso en Verde ha localitzat un altre «estable dels horrors» on malviuen cavalls. El treball de recerca dut a terme pel partit animalista ha servit per a localitzar un altre estable on malviuen cavalls de les galeres de Palma, una altra vegada, al Camí Salard.

El partit denuncia que tant l'Ajuntament de Palma com la Conselleria d'Agricultura «permeten que els cavalls visquin en unes condicions deplorables i s'incompleixin normatives i lleis de protecció animal».

«Els expedients oberts i les possibles sancions econòmiques (que no paguen) no serveixen de res i no ajuden els animals. Les 'mesures' de les administracions són una mostra més del tracte de favor que concedeixen PP i VOX als conductors de les galeres», denuncia Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

La majoria dels cavalls de les galeres són a «zones no permeses»

Els animalistes expliquen que la majoria dels estables són a la Indioteria i el Camí Salard: «Estables a finques en sòl urbà quan no està permès a Son Caldera i tot permès per Ajuntament de Palma i Conselleria dAgricultura».