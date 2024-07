Transformació de la mobilitat urbana de Palma: Desset actuacions per a pacificar el trànsit a la ciutat i fer-la més verda i sostenible

Els fons NextGenerationEU financen un projecte de millora de la mobilitat urbana liderat per l’Ajuntament de Palma que té per objectiu impulsar la mobilitat sostenible. El projecte incorpora mesures per a pacificar el trànsit i recuperar espais per als ciutadans. Entre d’altres, es preveu la conversió en zona de vianants d’alguns carrers i l’ampliació de voreres; la generació d’una zona de baixes emissions al centre urbà; l’ampliació i millora del servei de bicicletes públic BICIPALMA, que compta amb més de 15.000 usuaris; la compra d’autobusos elèctrics i la instal·lació d’una electrolinera de recàrrega; l’ampliació de la zona ORA (Ordenació i Regulació d’Aparcament) i la compra de camions elèctrics per a la recollida d’escombraries. Les actuacions s’adeqüen al pla 'Palma Camina' de reducció d’emissions i pacificació del trànsit.

En un acte a Palma aquest divendres, en el marc dels 'Tallers sobre l’Europa Verda a l'Euroregió', han explicat les actuacions a l'EMT de Palma en la transformació de la mobilitat urbana de la ciutat.

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma, va invertir el 2022 quasi vuit milions d'euros en dotze autobusos elèctrics, i el febrer d'enguany Cort va anunciar la inversió de tretze milions més en unes noves cotxeres a Son Russinyol per a 108 nous vehicles elèctrics, que esperen que estiguin acabades l'any 2027.



Actualment, la flota de l'EMT està al voltant dels 230 autobusos, mentre que la capacitat de les cotxeres actuals és de 150 vehicles. La flota compta amb uns 160 autobusos de gas natural, 12 d'elèctrics, 5 d'hidrogen i uns 60 de dièsel. Aquests darrers es varen comprar els anys 2000 i 2006, i comencen a estar en mal estat. L'enginyer i responsable de manteniment, Toni Font, assegura que molts «s'estan desguassant». A més, explica els avantatges que va tenir en el seu moment la substitució de la majoria d'antics autobusos pels de gas natural: «Contaminen molt menys, expulsen molt poques partícules i una mica menys de diòxid de nitrogen que els de gasoil. A més, són més econòmics, un quilo de gas natural costa 0,4 euros, i el de dièsel un poc més d'un euro; i duen també menys feina de manteniment». Ara s'està adaptant al canvi a l'elèctric. Gràcies als fons europeus Next Generation, l'any passat en varen arribar 12 de nous fets a Sant Sebastià per l'empresa Irizar i han tengut problemes de manteniment: «Fa mig any que els mecànics d'Irizar venen cada setmana». La línia 10 que va del polígon de Son Castelló al Sindicat, ja està totalment electrificada. «Hem triat una línia que tengui poc pendent perquè els elèctrics encara no tenen massa autonomia» afirma l'enginyer, «a l'hivern poden fer quasi 200 quilòmetres, i a l'estiu no arriben als 150, perquè l'aire condicionat consumeix molt». Això és entre deu i setze hores, «encara no arriben a una jornada sencera». Toni Font, però, creu que en les pròximes adquisicions la bateria de cada vegada durarà més. Els conductors estan contents amb els nous models, «són còmodes i agradables de conduir», expliquen que tenen alguns angles morts, però confien que se solucioni amb els dissenys futurs.



Per a l'any 2027 l'EMT espera tenir autobusos elèctrics suficients per omplir les 108 places de les noves cotxeres de Son Russinyol, que es faran a uns terrenys de l'ajuntament devora l'hipòdrom. Els responsables de l'Ajuntament diuen que s'aniran adquirint «en funció de les necessitats i el pressupost assignat», i que se cercarà el finançament més adequat, «sigui local, estatal o europeu».



La gratuïtat del transport públic fa que la demanda sigui molt alta, de cada vegada més gent l'empra, pel 2024 s'esperen uns 60 milions de viatgers. «Palma necessita que s'augmenti la flota», diu l'enginyer i cap de manteniment de l'EMT. Actualment, els cinc busos d'hidrogen estan fora de servei. Varen arribar el 2023 després de pagar quasi un milió d'euros per unitat, esperant que els abastís la nova planta d'hidrogen verd ubicada a l'antiga CEMEX de Lloseta, però aquesta no acaba de funcionar. Els autobusos són allà, enmig del Raiguer, envoltats «d'herbes que s'alcen fins als tres pams», segons explica un conductor de l'empresa municipal. De totes maneres, ara es preveia que es posàs en marxa definitivament la instal·lació: Estava previst que aquest dijous així ho aprovàs el consell d'administració de l'EMT, però sembla que s'endarrerirà.



Part de les noves inversions de l'EMT són finançades pels fons europeus Next Generation. A Ciutat han llançat un pla de transformació de mobilitat urbana amb desset actuacions com la nova zona de baixes emissions que inclou l'anell interior de les avingudes, quasi tres milions d'euros destinats a la millora de Bicipalma, l'ampliació de l'ORA, la construcció de dues electrolineres o la compra d'un camió de fems elèctric. La campanya de comunicació al voltant d'aquestes inversions l'ha coordinada l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que inclou el Principat, les Illes, Catalunya Nord i una part d'Occitània; i està enfocada especialment a augmentar la visibilitat de les actuacions de la Unió Europea entre el públic general i, especialment, entre el jovent.