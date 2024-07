Stella Maris Mallorca: l'Església catòlica s'instal·la al Port de Palma

L'Autoritat Portuària de les Balears (APB) i el Bisbat de Mallorca han creat un «centre d'assistència humana i espiritual per a navegants i les seves famílies» sota el nom d'Stella Maris Mallorca. La seu està ubicada al Contramoll-Mollet del Port de Palma, i ha estat cedida per l'APB.

El director de la APB, Toni Ginard, juntament amb el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i el delegat de l'Apostolat de la Mar Stella Maris de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Rodríguez-Martos, han presentat aquesta novetat, que duu el lema 'Una llar lluny de la llar'.



L'Stella Maris Mallorca, tal com han explicat, ofereix als mariners «materials per a catequesi, bíblies, rosaris, la possibilitat de celebrar missa i de poder rebre per correu electrònic les lectures, oracions i reflexions pròpies de cada diumenge». «Intentem ajudar a persones, des d'una dimensió caritativa i social», ha defensat el bisbe Taltavull.



Stella Maris

L'Stella Maris-Apostolat de la Mar és una organització internacional de l'Esglèsia Catòlica que va néixer l'any 1920 al port de Glasgow. Actualment, està present en 322 ports de 56 països, incloent-hi 15 ports a l'Estat espanyol.