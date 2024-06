Denuncien tres grafiters madrilenys per nombroses pintades a llocs emblemàtics de Palma

La nit del 14 de juny una patrulla de la Unitat Nocturna de la Policia Local de Palma va interceptar tres homes fent grafits. Els tres joves espanyols varen manifestar ser de Madrid i residir temporalment a Palma.

Se'ls varen decomissar 25 pots d'esprai de pintura, 6 retoladors, 2 marcadors i uns quants adhesius coincidents amb les firmes observades als grafits. Després de les perquisicions duites a terme durant un mes per part del Grup de Recerca i Seguiment de Denúncies (GISD) es varen poder localitzar 22 nous grafits a llocs emblemàtics de la ciutat dels quals se'ls ha pogut atribuir l'autoria.

Si bé els fets no constitueixen una infracció penal, els agents varen estrendre 22 actes d'infracció de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana pel deslluïment de béns immobles privats a la via pública, una infracció que pot implicar una sanció per cada infracció de fins a 600 euros en el seu grau màxim.

La Policia Local de Palma ha donat trasllat de la recerca a la Secció de Protecció del Patrimoni Urbà (SEPROPUR) de la Policia Municipal de Madrid, ja que durant la recerca i el seguiment del cas es varen trobar a xarxes socials pintades amb les mateixes firmes a trens i mobiliari urbà d'aquesta comunitat.