L'Ajuntament de Palma rep 15 propostes per a la reforma de la plaça Major i el seu entorn

Finalitzat el termini per a la presentació de projectes al concurs d’idees per a la reforma i reordenació de la plaça Major, l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Palma ha rebut un total de 15 propostes.

Durant les properes setmanes un jurat d'experts seleccionarà quatre projectes entre els quals finalment sortirà el guanyador del concurs. Aquesta selecció la realitzarà un equip d'experts entre els quals hi ha arquitectes de les àrees d'Urbanisme i Infraestructures de l'Ajuntament, un altre del COAIB, i dos més de reconegut prestigi, un representant d'entitats veïnals i un altre d'associacions de comerciants, segons han explicat.

Els quatre equips seleccionats disposaran de dos mesos per a presentar una primera aproximació al projecte d’intervenció a la plaça Major i rebran un premi de 16.250 euros cadascun. A la segona fase, aquests quatre equips participaran en un concurs restringit per a la redacció de l'avantprojecte. Els aspirants tendran tres mesos per a presentar les propostes. Finalment, l'equip guanyador disposarà de sis mesos per a presentar el projecte definitiu d'execució.

El tinent de batle d'Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha explicat que el projecte guanyador «haurà de fer front no només a la reforma de les galeries de la plaça Major, sinó també a l'adequació dels accessos al carrer Sant Miquel i plaça Marqués de Palmer, plaça dels Capellers, Rambles, Costa d'en Sintes i Costa del Teatre. L'actuació en aquesta plaça emblemàtica suposarà la renovació definitiva d'un espai que fa anys que està en progressiu estat de degradació».

L'Ajuntament de Palma ja va establir al seu dia que la planta -1, on actualment s'ubiquen les galeries, es reordenaria per a instal·lar-hi un Centre d'Interpretació que «constituirà el nucli principal on es vehicularan totes les infraestructures culturals que permetran a Palma aspirar a ser elegida Capital Cultural el 2032. A més, s'hi incorporaran espais comercials i culturals, zones multifuncionals i polivalents, banys públics i comerços».

Pel que fa a la plaça, la intervenció preveu albergar activitats culturals i lúdiques multifuncionals, (mercats artesanals, teatre, etc) aportant llum i ventilació a l'espai inferior i creant espais d'ombra segons l'estació i visuals amb l'espai públic contigu, una il·luminació adequada al seu ús i la inclusió de millores ambientals i energètiques.