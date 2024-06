«Des d’un despatx de Madrid, per pura especulació immobiliària, s’espolia un conjunt patrimonial singular i s’acaba amb cinc segles de jesuïtes a Mallorca»

«Des d’un despatx de Madrid, per pura especulació immobiliària, s’espolia un conjunt patrimonial singular de Palma i s’acaba amb quasi cinc segles de presència dels jesuïtes a Mallorca», així defineix un antic alumne de Montesion l'operació que s'està desplegant per buidar l'edifici del casc antic de Palma, deportar cap al Continent els jesuïtes que hi queden i convertir l'illa que ocupa, en un negoci privat d'hoteleria.

Tot i que fa uns anys, es va fer un projecte que preveia habilitar en el claustre i dependències annexes una zona museística i també contemplava habilitar deu habitacions per als membres de la comunitat religiosa damunt de la Sagristia, mentre que la resta de l'edifici seria una residència medicalitzada gestionada per una empresa privada, ara els plans han canviat.

De moment ja s'ha decidit el trasllat forçós dels membres de la comunitat que encara viuen allà, el trasllat de les restes de Sant Alonso cap a la Seu i el lloguer de tota l'illa de cases, cosa que significarà la pèrdua del claustre i de l'Església com a espais per a ús de la societat mallorquina.