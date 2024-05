'Que mai no mori el desig', un acte de l'STEI per la llengua i el país

Ja fa molts d'anys que el futbol no ens treu la son. Si és que mai ens la va treure. Però des de fa dècades, tendim a veure aquest esport d'equip com una gran caricatura de la vida. Un mirall convex que ens trasllada una realitat augmentada i, si voleu, un pèl grotesca. Però basada en la realitat.

I dins aquest marc, el que passa al Futbol Club Barcelona, moltes vegades ens serveix per avançar el que passarà a Catalunya. No de bades va ser el club esportiu que durant anys havia estat governat per un catalanisme ploramiques, el que va tenir primer una direcció independentista desacomplexada, que el va dur a assolir les fites més importants de la història.