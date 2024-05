Convoquen una concentració urgent per Palestina a Palma

Davant la invasió de Rafah, el darrer reducte on s'ha confinat la població de la Franja de Gaza, el moviment Mallorca per Palestina convoca la ciutadania a una concentració urgent aquest dimecres, 8 de maig, de 18 a 20 hores, a l'esplanada de l'Estació Intermodal de Palma.

Els convocants exigeixen «l'alto el foc definitiu, la fi del genocidi a Palestina, de la compravenda d'armes, de les relacions amb Israel i l'actuació immediata de les Corts Internacionals de Justícia».

Feia mesos que Israel amenaçava d'atacar la localitat de Rafah, a l'extrem sud de Gaza i on s'han refugiat més d'un milió de palestins d'altres zones de la Franja. Dilluns, l'Exèrcit va anunciar l'evacuació forçada dels residents de l'est de Rafah i va intensificar els bombardejos contra aquesta zona, obligant els palestins a tornar a fugir. Dimarts, l'Exèrcit israelià va prendre el control del costat palestí de la cruïlla de Rafah, l'únic punt d'accés a la Franja que Israel no controlava.