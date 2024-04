Convoquen una concentració contra de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears

La Plataforma per la Memòria Democràtica convoca per al pròxim 2 de juny, a les 19 hores a la plaça de Cort, una concentració contra de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears.

«Perquè està en perill la Memòria i en conseqüència la nostra dignitat. Perquè és la millor eina que tenim contra els discursos d'odi, els totalitarismes, la guerra i el feixisme, la Plataforma per la Memòria Democràtica convoca a tota la ciutadania a una concentració per rebutjar la derogació del dret a la Veritat, a la Justícia, a la Reparació, a les Garanties de no repetició i a la Memòria, drets de tots i totes, que l'extrema dreta ens vol de nou robar. Perquè sense memòria no hi ha democràcia el proper 2 de juny diguem alt i clar que la Memòria no es toca», assenyalen.