[VÍDEO] «Per Mallorca, per la llengua, pel nostre futur! Dia 5 de maig, sortim al carrer!»

«Per Mallorca, per la llengua, pel nostre futur! Dia 5 de maig, sortim al carrer! Ni una passa enrere!». Acompanyat d'aquest text ha fet públic l'Obra Cultural Balear (OCB) un vídeo per a animar la gent a assistir a la Diada per la Llengua que se celebrarà el 5 de maig a la plaça Major de Palma.

L'esdeveniment començarà a les 18 h amb l'arribada del Correllengua, que ja haurà recorregut les Illes Balears amb la flama. Cal recordar que Joves de Mallorca per la Llengua organitza el Correllengua, que enguany arriba arreu de les Balears i que finalitzarà amb aquest acte a Palma.