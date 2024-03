MÉS per Palma assenyala els reptes del poble de Sant Jordi: ampliació del camp de futbol, nou Centre de Dia i mobilitat

La regidora de MÉS per Palma, Kika Coll, ha exigit al govern del PP i del batle Jaime Martínez que no oblidi les necessitats dels veïnats de Sant Jordi.

«El poble de Sant Jordi, un tresor històric del municipi de Palma, clama per una atenció especial per part de l'Ajuntament que asseguri una vida digna i els serveis necessaris per al benestar dels seus habitants. Famílies amb fills, joves i Gent Gran haurien de ser els grans beneficiats d’aquestes actuacions», ha declarat Coll.

Els darrers anys, s'han fet progressos significatius en la millora dels equipaments i espais públics del poble, com la Biblioteca, el Centre Cultural i el Passeig del poble, entre d’altres. Malgrat els avanços assolits, encara hi ha reptes pendents que exigeixen una acció immediata de l'equip de govern. La regidora ha enumerat els objectius prioritaris que els veïnats de Sant Jordi reclamen:

Camp Municipal de Futbol de Sant Jordi

El Club de Futbol local, amb una rica història de 50 anys, necessita desesperadament millores a les seves instal·lacions. El CD Sant Jordi consta de 18 equips federats, un d’ells femení, a més d’una escoleta de futbol. «Més de 200 famílies esperen que el batle Jaime Martínez i el seu equip de govern facin una sèrie d’obres per tal de donar un bon servei a tots els equips i usuaris vinculats al CD Sant Jordi». «El club ha sol·licitat en diverses ocasions una reunió amb el batle de Palma, i el silenci ha estat l’única resposta», ha explicat Coll

Centre de Dia

La regidora de MÉS per Palma també ha explicat que a Sant Jordi viu principalment Gent Gran que requereix d’un Centre de Dia funcional. Coll ha explicat que «l’anterior equip de govern va deixar el finançament i la licitació en marxa per aconseguir fer-ho possible. És del tot incomprensible aquesta deixadesa, i que encara no s’hagi fet res en aquests quasi 11 mesos».

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

«El tresor més gran que tenen els ciutadans és disposar del seu temps, i les administracions han de facilitat que això sigui possible. La descentralització del servei municipal amb la creació d'una oficina d'atenció al poble facilitaria enormement els tràmits administratius dels seus habitants, millorant la qualitat de vida de tota la comunitat», ha declarat la regidora de MÉS per Palma.

Mobilitat

S'insta a l'Ajuntament a estudiar la millora del transport públic, amb l’ampliació de les freqüències de les línies 14 i 31 de l’EMT; a la creació de noves infraestructures, com aparcaments dissuasius, per acabar amb problemes d’inseguretat, renous i contaminació; i finalment, a apostar pel carril bici, amb l’arribada del servei de BiciPalma i la creació de rutes segures a peu i en bicicleta entre Sant Jordi–s’Aranjassa- es Pil·larí- s’Arenal i Sant Jordi -Sa Casa Blanca -Son Ferriol.

«Estam en contacte permanent amb molts veïnats i entitats del poble de Sant Jordi i sabem que no es conformaran amb promeses buides. Exigim una acció immediata de l'ajuntament per abordar aquests reptes pendents i garantir una vida digna a tots els seus habitants», ha conclòs Coll.

Totes les reivindicacions recollides seran presentades en forma de moció al proper Ple Municipal per part de MÉS per Palma. En la darrera Comissió de Serveis a la Ciutadania, celebrada aquest dimecres, el PP ha votat en contra de l’obertura d’una OAD, la construcció d’un aparcament públic i al desenvolupament de noves rutes de bicicleta que connectin Sant Jordi amb altre zones de Palma. Per la seva banda, VOX ha votat en contra de tots els punts proposats per MÉS per Palma.