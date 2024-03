Més de 2.000 persones ja han realitzat entrevistes de feina al Mes de l'Ocupació de PalmaActiva

Més de 2.000 persones ja han assistit al Mes de l'Ocupació de PalmaActiva per realitzar entrevistes de treball durant les tres primeres setmanes de la campanya. En aquesta iniciativa, que té lloc a la seu de PalmaActiva, hi participen 38 empreses que ofereixen 1.353 llocs de feina. Per a poder acudir a les entrevistes és necessari realitzar una inscripció prèvia.

Lupe Ferrer, regidora d'Economia i Comerç, destaca que per a l'equip de govern de Cort donar suport a la contractació de personal és fonamental: «Amb aquestes jornades cream sinergies entre les empreses que cerquen personal i persones que cerquen feina».

Les empreses que han participat aquesta darrera setmana han estat Jet2, Prosegur, Proa Group, Click&Rent, Sixt Rent a Car, Norauto, Record Go i Globalia/GroundForce Espanya.

La setmana vinent participen al Més de l'Ocupació, Hipotels, Puro Group, Allsun Hotels, Resorts Mallorca Hotels International, Blau Hotels, BQ Hotels, Arabella Hotels, RIU Hotels i TUI. Per a més informació sobre les inscripcions, podeu consultar el següent enllaç.