[VÍDEO] La societat civil de Son Sardina posa en marxa una campanya per a exigir espais públics i de gestió popular

La societat civil de Son Sardina (Agrupament Escolta de Son Sardina, Assemblea Popular de Son Sardina i Sa Garriga, Associació Dimonis Enfocats, Associació de Veïnats de Son Sardina, Comissió de Festes, Joves de Son Sardina i Cossiers de Son Sardina) ha posat en marxa una campanya que denuncia la falta d'espais públics i de gestió popular.

«No hi ha cap espai que puguem considerar propi per desenvolupar amb dignitat les activitats que sostenen la vitalitat del calendari sardiner i que ofereixin espais de trobada, organització, oci i cultura», expliquen les entitats al comunicat.

Els espais que aconseguien, amb dificultats, com ara l’espai-magatzem o el pati de Ca ses Monges, amb el pas del temps han presentat nous problemes degut a decisions com la de llogar espais per part de CARISA o del nou diaca de la parròquia. I tot això, veient com El Casal, que uns anys enrere varen lluitar per a evitar-hi el desnonament, «és propietat de CaixaBank (com el local de la 3a edat)».

«Com de costum, guanyen els propietaris de sempre (l’Església, la banca) i hi perd a vitalitat popular i les famílies treballadores, en concret jovent i infants». I així és com des del món associatiu sardiner s’exigeixen espais públics, tant per a la realització d’activitats com per l’emmagatzematge de materials i elements patrimonials tan importants com els dels cossiers o els dominis, per exemple.

A Son Sardina ja s’ha realitzat un procés participatiu de gran abastament, com ara la consulta popular «POBLE VIU!» o les enquestes veïnals de l’AAVV. A més, els partits polítics que s’hi presenten a la batlia, legislatura rere legislatura inclouen propostes per a solucionar aquesta situació als seus programes, però amb el pas dels anys es comprova com les poques mesures preses són insuficients.