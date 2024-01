Convoquen una concentració contra una conferència del sionista Francisco Gil-White a Palma

Ciutadans per Palestina ha convocat «amb caràcter urgent» una concentració aquest dimecres a la plaça de Cort per a mostrar el seu rebuig a una conferència que celebra la biblioteca de l'Ajuntament de Palma a càrrec de Francisco Gil-White.

Segons ha criticat Ciutadans per Palestina aquest dimarts en un missatge a la xarxa social X, l'Ajuntament «patrocina un acte a la biblioteca municipal amb el sionista Francisco Gil White, un islamòfob que justifica el genocidi d'Israel contra el poble Palestí».

Per això, l'organització ha convocat una concentració aquest dimecres a les 19.00 hores, moment en què comença la conferència 'El gran secreto de Occidente. Semitismo versus Antisemitismo' a càrrec de l'antropòleg sionista Gil-White, per a mostrar el seu «màxim rebuig al feixisme sionista».

Igualment, han assenyalat que les biblioteques «no són un espai per a discursos d'odi», sinó que són llocs de «creixement» i no «una tribuna per a feixistes que donen suport al genocidi». «No es pot permetre que el sionista Francisco Gil-White emeti el seu missatge d'odi des d'una biblioteca municipal de Mallorca», han denunciat.