El PI diu que «És una vergonya que l'Ajuntament hagi decidit que Sant Sebastià no sigui festiu»

El PI ha considerat aquest dimecres «inacceptable» que el 20 de gener, Sant Sebastià, dia del patró de Palma, no sigui festiu a la ciutat.

Per a El PI, la decisió de l'Ajuntament de no declarar festiu Sant Sebastià és un «menyspreu» al patró de la ciutat. «És una vergonya que l'Ajuntament hagi decidit que el dia del nostre patró no sigui un dia assenyalat per als ciutadans per considerar-lo festiu, i cort d'arrel les tradicions de Palma», ha protestat la formació en un comunicat.

El PI no entén «com el patró d'una ciutat no sigui considerat com a festiu perquè cau en dissabte». «Això demostra que els membres de l'equip de govern de Palma només treballen de dilluns a divendres. Creuen que tothom és com ells i tenen horari d'oficina?», han demanat.

Per això, El PI ha censurat que la postura de Cort demostra «una mentalitat totalment allunyada de la realitat» i que constitueix «un error molt greu». «Si ens lleven les nostres tradicions, ens lleven la nostra identitat», han conclòs.