L'Ajuntament de Palma ordena la suspensió de les obres d'un restaurant a la murada del Baluard

L'Ajuntament de Palma ha obert un expedient de disciplina urbanística i ha ordenat suspendre les obres a la murada del Baluard, en una zona declarada Bé d'Interès Cultural (BIC), que han estat denunciades per l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) i varen ser paralitzades divendres passat, de manera cautelar, per la Comissió Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Així ho ha informat el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo, aquest dimarts, durant una roda de premsa per presentar els acords de la Gerència d'Urbanisme, en què ha explicat que el Consistori va enviar un arquitecte a la murada per a revisar les obres i que ha estat, després d'aquesta intervenció i de repassar la documentació del projecte que s'ha determinat que les obres són «manifestament il·legalitzables» i, per tant, s'ha obert un expedient de disciplina urbanística i se n'ha ordenat la suspensió.

ARCA va manifestar, divendres passat, el seu desacord amb la construcció d'una terrassa elevada més de 20 centímetres amb totxos d'obra a una superfície que ocupa gran part de l'esplanada del Baluard. «També es construeix un tancament per a una làmina d'aigua, innecesària i despersonalitzant», apuntaven.

Per a l'Associació, «colonitza l'entorn patrimonial i afecta visualment la murada, fet que demostra menyspreu, com si la murada fos un decorat on col·locar les seves intervencions». A més, estan col·locant unes pèrgoles fixes, que faran un efecte pantalla sobre els murs del Baluard. «L'estètica chill-out i les intencions són clares: gaudir d'un espai privilegiat per a benefici d'un negoci, però sense demostrar respecte pel propi monument, ja que es fa un efecte pantalla sobre ell», varen denunciar.