Exigeixen la demolició del monòlit de la Feixina perquè «no continuï glorificant els qui assassinaren milers de malaguenys»

La portaveu del grup municipal Con Málaga, Toni Morillas, reclama al batle de Màlaga, Francisco de la Torre, que «convoqui amb urgència la Comissió Municipal de Memòria Històrica per a aprovar una declaració institucional adreçada al batle de Palma, Jaime Martínez, exigint-li que no atempti contra la memòria democràtica de milers de malaguenys assassinats per l'artilleria feixista durant 'La Desbandá' i procedeixi a la demolició del monòlit de la Feixina, tal com estava previst, perquè no se segueixi glorificant els qui varen atemptar contra la història i la memòria de Màlaga».

La regidora a l'oposició explica que el monòlit del parc de la Feixina de Palma va ser construït en temps de la dictadura franquista, el 1947, per a exalçar la memòria del creuer 'Baleares', un dels vaixells de guerra que varen atacar amb artilleria i varen massacrar milers de persones de la població civil malaguenya que fugia del feixisme durant 'La Desbandá'.

«Per tot això, i en aplicació de la Llei de Memòria Històrica, s'han iniciat els tràmits per a la destrucció d'aquesta infàmia, fins al punt que ja estava adjudicat el contracte per a la seva demolició», afegeix Morillas.

«Després de l'acord d'investidura de PP i VOX, el batle de Palma ha decidit fer marxa enrere a la destrucció d'aquest monòlit de la vergonya i ha resolt el contracte vigent amb una empresa per a la seva demolició, cosa que és una prova més del greu risc en què incorre la nostra democràcia amb VOX sent influent a les institucions i amb un PP seguidista per acontentar l'extrema dreta i aferrar-se al poder, fins i tot en l'exaltació del feixisme i dels autors de crims de lesa humanitat com els perpetrats durant 'La Desbandá', explica Morillas.

La portaveu de la confluència d'esquerres assegura que «amb la seva negativa a l'enderrocament d'aquest monòlit el PP de Palma glorifica el creuer 'Baleares', que el 1937 va bombardejar els malaguenys i les malaguenyes que fugien del feixisme per la carretera de Màlaga a Almeria. Els demòcrates continuam reclamant veritat, justícia i reparació. Els que glorifiquen els assassins estan tacant la història i memòria de Màlaga. Si De la Torre no reclama la destrucció d'aquest símbol de la vergonya, en serà còmplice».

El portaveu adjunt de Con Málaga, Nico Sguiglia, assegura que «atenent la Llei de Memòria Històrica i els valors democràtics més elementals, aquest monòlit a la barbàrie, ja que homenatja els autors d'una massacre contra població civil indefensa, és un atac a la memòria i a la dignitat de milers de malaguenys i malaguenyes i, per tant, s'ha d'eliminar».