Organitzen un acte d'homenatge a la historiadora i arxivera María José Massot

La sobtada mort de María José Massot, historiadora i arxivera, ha deixat un buit i una tristor entre les persones que la conegueren i que ara necessiten omplir amb records de la seva trajectòria vital, professional i social.

«Compartir una estona el seu record enriquirà els nostres coneixements i ens conhortarà una mica de la seva absència», ha remarcat ARCA, qui ha organitzat un acte d'homenatge a Massot.

María José Massot ha fet investigacions molt valuoses, que han marcat la percepció i conservació dels béns patrimonials i documental, mobles i immobles. Per això, dilluns, 11 de setembre, a les 19 h, al pati de Can Balaguer, faran un acte d'homenatge i record amb el títol 'María José Massot, la historiadora i l'arxivera', amb la participació d'algunes de les persones que han treballat, investigat i estudiat amb ella o simplement compartit la seva passió: Maria Massanet (arxivera de Capdepera), Perico Montaner (jubilat de l'Arxiu de Palma), Joana Seguí (restauradora a Can Balaguer) Pilar Ribal (directora general de Patrimoni i companya de feina) i Beatriu Zamorano (Arxiu de Campos). Moderarà l'acte Àngels Fermoselle (ARCA).

La trajectòria professional de María José Massot es va desenvolupar bàsicaments als arxius. Primer als arxius municipals de distints pobles, després a l'Arxiu del Regne de Mallorca, d'on fou directora, i finalment a l'arxiu municipal de Palma, on desenvolupà una intensa tasca per a la conservació del patrimoni documental. Els darrers anys, María José era també vocal de la Junta d'ARCA pel seu compromís en la defensa de la petjada de la història.