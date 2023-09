Palma celebra la Cultura Jueva amb activitats durant el mes de setembre

La Setmana de la Cultura Jueva de Palma 2023 es farà entre el 3 i el 26 de setembre.

Cinema, música en viu, jornada de portes obertes a la sinagoga, conferències, entre altres activitats, formen part del programa d'aquest esdeveniment.

Durant el mes de setembre es podrà gaudir d'una sèrie d'activitats culturals gratuïtes per al públic assistent, totes vinculades al món i a la cultura jueus. Aquest cicle d'activitats neix en el marc del Dia Europeu de la Cultura Jueva, que se celebra el primer diumenge de setembre. Però, segons expliquen des de l'Ajuntament de Palma, «el gran interès per part de la ciutadania fa que s'evolucioni cap a un cicle d'activitats que creix any rere any, gràcies a totes les entitats culturals jueves de les Illes Balears».

Programa d'activitats

Diumenge 3: Portes obertes a la Sinagoga de Palma, de 10 a 13 h.

Dimarts 5: Conferència de Miquel Segura 'Què significa ser xueta en el segle XXI?: una visió'. Biblioteca de Cort, 19 h.

Dijous 7: Laura Miró presenta la seva obra 'L'admissió d'estudiants xuetes. El cas del metge Guillem Aguiló i Forteza'. Casa del Llibre, 19 h.

Diumenge 10: Concert de Jasmina Petrovic Ensemble. Plaça de Sant Jeroni, 19.30 h.

Dilluns 11: Conferència de Laura Miró 'La importància de l'nstituto Balear com a primer centre formatiu que permeté l'accés als estudiants xuetes'. Biblioteca Ramon Llull, 19 h.

Dimarts, 12: 16a edició del Cicle 'El món jueu i el cinema'. El Golem (Paul Wagener, 1920). Teatre Municipal Mar i Terra, 20 h.

Dimecres 13: Conferència de Max Benalal 'L'antisemitisme des de la perspectiva de la Unió Europea'. Biblioteca de Cort, 19 h.

Dijous 14: Xerrada del Rabí Nisan Ben Avraham sobre les festes jueves. Sinagoga de Palma, 19 h.

Dimarts 19: 16a edició del Cicle 'El món jueu i el cinema'. 'El amor en su lugar' (Rodrigo Cortés, 2022). Teatre Municipal Mar i Terra, 20 h.

Dimarts 26: 16a edició del Cicle 'El món jueu i el cinema'. 'Buñuel y la mesa del Rey Salomón' (Carlos Saura, 2001). Teatre Municipal Mar i Terra, 20 h.