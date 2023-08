Amarra al port de Palma un creuer de superluxe que pesa 67.800 tones

S'estima que al llarg del mes d'agost amarraran fins a 56 creuers al port de Palma. Un d'ells és el creuer de superluxe 'Vista', propietat d'Oceania Cruises, que ha arribat a Ciutat aquest dimecres.

Com ha avançat el mitjà Última Hora, el creuer en qüestió està fent una temporada inaugural i ja ha passat per ciutats com Mònaco, Malta i Marsella.

Les seves 67.800 tones de pes i els seus 242 metres d'eslora alberguen suites i terrasses privades, balneari i altres instal·lacions de luxe. Va dirigit a un públic 'exclusiu', perquè una setmana d'hostalatge no baixa dels 2.000 euros.

Impacte mediambiental

El passat mes de juliol, la ciutat d'Amsterdam va prohibir els creuers amb l'objectiu de reduir l'afluència de turistes i la contaminació dels grans vaixells a la ciutat. Un estudi realitzat per l'institut de recerca CE Delft va descobrir que un creuer emet tanta contaminació al port d'Amsterdam un dia com 31.000 camions a l'autopista de la ciutat.