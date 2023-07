La Delegació del Govern espanyol i la Junta Electoral prohibeixen la concentració contra l'espionatge d'Estat a Palma

El darrer cas d'infiltració policial als moviments populars de Girona, destapat pel mitjà de comunicació la Directa, ha provocat rebuig i indignació als moviments socials mallorquins. El fet que l'agent infiltrada, Maria Isern Torres, sigui nascuda a Palma, ha motivat la convocatòria de la concentració que estava prevista per a aquest dijous.

Un dia abans, dimecres, els organitzadors han rebut la prohibició oficial per part de Delegació del Govern espanyol i de la Junta Electoral de la concentració. Per això, han qualificat la decisió com a «greu atac a la llibertat de reunió i d'expressió, per part del mateix estat que ha ordenat i executat les infiltracions policials». Així, han decidit posposar-la per al proper 3 d'agost, a les 19 h, també davant la Delegació del Govern espanyol. El lema de la mobilització serà 'Contra l'espionatge d'estat, organització popular'.

Fonts de l'organització antirepressiva Alerta Solidària han cridat a la mobilització i assenyalat Fernando Grande-Marlaska com a «responsable directe» de l'ús de la infiltració contra moviments populars i independentistes.