El sindicat SAE denuncia que a una residència de Palma es vulneren els drets laborals dels tècnics d'infermeria

El sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) a les Balears ha denunciat que la Residència Olmos San Miguel, pertanyent a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), incompleix el conveni col·lectiu d'aplicació als treballadors.

Han explicat que segons l'article 41.2 d'aquest Conveni Col·lectiu, els treballadors «en tot cas coneixeran les dates que els corresponen tres mesos abans, almenys, de l'inici de les seves vacances». No obstant això, en ple període estival cap treballador té autoritzades encara les seves vacances.

Des del sindicat han exposat que la mala gestió del director del centre està impedint el dret a conciliar dels professionals, i, a més, posa en risc als residents, perquè el personal per a atendre'ls és insuficient: està molt per sota de les ràtios establertes.

A tall d'exemple, el torn de nit no està cobert per cap Tècnic en Cures d'Infermeria (TCE) ni infermera i dels 12 TCE que s'han de contractar per a cobrir el mes d'agost, només n'hi ha tres.

Laura Nevado, responsable de SAE a l'IMAS, ha explicat que «la plantificació sobre el calendari vacacional i les contractacions necessàries han de dur-se a terme amb l'antelació suficient per a garantir una atenció de qualitat als residents i el dret a conciliar la vida familiar i laboral dels professionals. Demanar disculpes el mes de juliol no restitueix els perjudicis ocasionats i no millora els nivells d'estrès i ansietat als quals estan sotmesos els professionals per a poder dotar de qualitat l'atenció als residents».