Multa de 125.000 euros a Airbnb per publicitar habitatges de lloguer turístic il·legal a Palma

El Consell de Mallorca ha procedit a sancionar el web comercialitzador Airbnb per publicitar habitatges de lloguer turístic il·legal a Palma. La multa s'ha interposat per l'incompliment de la Llei que regula les empreses de la societat de la informació i ascendeix a 125.000 euros.

Segons han explicat aquest dissabte des del Consell, ses del mes de novembre, el Servei d'Inspecció Turística ha requerit a les dues principals plataformes de comercialització web, Airbnb i Expedia, que eliminin tots aquells anuncis que s'han detectat il·legals. La institució insular els ha notificat fins a 200 publicacions d'habitatges turístics que no compleixen amb la normativa vigent.

L'empresa Expedia ha col·laborat en el procés i ha eliminat els anuncis d'habitatges amb arrendament inferior a un mes i amb finalitat turística que no complien amb la regulació actual. Mentre que Airbnb no ha retirat aquestes publicacions. Per això, s'ha iniciat un expedient sancionador per l'incompliment de la Llei que regula les empreses de la societat de la informació. Aquestes sancions poden anar dels 125.000 als 400.000 euros.

Tot i això, el Consell de Mallorca continua en «la recerca d'immobles il·legals de lloguer vacacional al terme municipal de Palma a altres plataformes digitals», com a part del pla de xoc contra el lloguer turístic il·legal a Ciutat.

Pla de xoc

Palma va aprovar la prohibició del lloguer turístic a habitatges plurifamiliars a tot el terme municipal. Decisió que va ser refrendada el passat mes de febrer pel Tribunal Suprem. Així, la lluita contra el lloguer turístic il·legal a habitatges plurifamiliars ha esdevingut prioritària pel Consell de Mallorca.

El Departament de Transició, Turisme i Esports va elaborar a principis d'any un pla de xoc específic per lluitar contra l'oferta il·legal d'habitatges turístics plurifamiliars a Ciutat. Un full de ruta que ve marcat per la incorporació el mes d'abril de cinc inspectors al Servei d'Inspecció del Consell.

Entre les accions que es recullen al pla de xoc es troben els operatius conjunts amb la Policia Local de Palma, l'increment d'hores d'inspecció, la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i l'Observatori de Turisme Sostenible de Mallorca per a l'estudi i identificació dels habitatges de lloguer turístic a plurifamiliars de Palma, i el control de les plataformes de comercialització web. En total, el pla de xoc disposa d'un pressupost de 700.000 euros.