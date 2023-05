El mercat ambulant de segona mà organitzat pels veïns del Coll d'en Rebassa es trasllada aquest dissabte a la Torre d'en Pau

La segona edició del mercat ambulant de segona mà organitzat per l'Associació de Famílies del CEIP Coll d'en Rebassa-Guillem Lladó Coll i el districte Platja de Palma-Pla de Sant Jordi es trasllada aquest dissabte a la Torre d'en Pau.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, la proposta, que s'emmarca en el Projecte d'Intervenció Comunitària de Litoral Llevant Coll d'en Rabassa, té com a objectiu «fomentar l'economia circular, la reutilització, la prevenció de residus i allargar la vida útil dels objectes, alhora que es promou el consum responsable».

A més, s'ha triat aquest lloc per a destacar la importància de l'espai públic de la Torre d'en Pau en la barriada. Quant al programa, de les 10.00 a les 14.00 hores es durà a terme el mercat ambulant en el qual els veïns del barri instal·laran paradetes per a vendre objectes de segona mà com ara roba, llibres, joguines, productes infantils o mobles, entre altres. Cada persona interessada a col·locar una paradeta haurà de pagar una taxa de cinc euros, que es destinaran a dur a terme un projecte de barri.

A més, es realitzaran dos tallers per a infants a càrrec del Projecte d'Intervenció Comunitària i l'Associació de Veïns, i l'Institut Municipal de l'Esport (IME) organitzarà unes 'Barridiades' a partir de les 10.30 hores. També es comptarà amb el suport d'Emaya, que instal·larà una paradeta d'informació i jocs sobre economia circular.

Així mateix, l'àrea d'Educació i Política Lingüística durà a terme una activitat infantil, i els nens de sisè de primària del CEIP Coll d'en Rebassa instal·laran un lloc de venda de berenar, així com de tiquets per a un sorteig amb el qual recaptar fons per a les seves colònies.