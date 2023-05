BiciPalma arriba a l'Hospital Universitari de Son Espases

Ha entrat en funcionament l'estació de BiciPalma situada a l'Hospital Universitari de Son Espases. Aquesta nova estació, que està situada a l'entrada de l'Àrea d'Hospitalització, té per objectiu de convertir-se en un aliat més per a la mobilitat dels treballadors i els pacients que es desplacen a Son Espases, que podran fer-ho amb BiciPalma. Així, la nova estació disposa d'un total de 30 ancoratges i es converteix, juntament amb l'estació de via Roma, en la de més capacitat de Palma.

Amb aquesta incorporació creix la xarxa de BiciPalma, que ja disposa de 75 estacions operatives a diferents indrets de Palma i la previsió és que aquesta primavera es completi la fita de les 85 estacions.

Cal recordar que el passat 29 de desembre entrà en funcionament la nova BiciPalma, amb un sistema completament renovat de mobilitat sostenible que permet que el servei de bicicleta pública arribi a 20 barriades més de Palma i incorpori un total de 930 bicicletes noves, de les quals 270 són elèctriques i 660 mecàniques.

El projecte de la nova BiciPalma ha estat finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea inclosos dins els Fons de Recuperació, Transformació i Resiliència. Fou adjudicat a l'empresa NextBike per un import de 2.991.220 euros.