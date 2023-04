La Cup-Crida per Palma reivindica aquest Sant Jordi «el dret a viure plenament en català»

Aquest pròxim cap de setmana ve marcat per la celebració de la diada de Sant Jordi, i la CUP-Crida per Palma ha organitzat una sèrie d'activitats per reivindicar «el dret a viure plenament en català».

Dissabte 22 d'abril a les 17 hores tendrà lloc una 'Gimcana per la llengua' a la Plaça Patins. Serà per equips i els guanyadors aconseguiran un premi, entre altres sorpreses.