Cau la plataforma de validació dels vals descompte de PalmaActiva en el primer dia de repartiment

L'Ajuntament de Palma ha informat aquest dilluns que la nova plataforma de validació dels vals de PalmaActiva està inoperativa temporalment a causa de «l'elevat nombre de sol·licituds registrades».

Són 406 els establiments que s'han adherit a la campanya de vals descompte, que ha comptat amb una inversió d'un milió d'euros per part de Cort i ha posat en circulació prop de 100.000 vals.

Per al repartiment d'aquest dilluns estaven prevists 50.000 vals, que en corresponen 123 per comerç. El segon serà dia 11 d'abril i se'n repartiran 50.000 més entre tots els comerços que hagin bescanviat el 55% dels vals de la primera remesa (67 vals). El tercer i darrer repartiment, dia 24 d'abril, es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat el 100% dels vals del primer repartiment i el 40% de la segona remesa.

La campanya, iniciada aquest dilluns, durarà un total de sis setmanes. Com a novetat, canvia la quantia dels vals i baixa el consum mínim, que passa a ser de 16 euros amb 10 euros de descompte. Es podran acumular fins a tres vals en cada establiment, és a dir, 30 euros de descompte per 48 euros de despesa per comerç, i cada ciutadà major de 16 anys podrà disposar d'un total de nou vals.