Més de 400 establiments d'adhereixen a la campanya de vals de descompte de Palma

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà, i el director general de Comerç, Miquel Carranza han donat a conèixer avui que 406 establiments s’han adherit a la quarta edició de la campanya de vals de descompte de PalmaActiva. El consistori hi destina 1 milió d'euros, que suposarà la posada en circulació de 100.000 vals. La campanya començarà el 27 de març a les 17 hores i es perllongarà durant sis setmanes, fins al 7 de maig.

Aquesta edició canvia la quantia dels vals i redueix el consum mínim, que passa a ser de 16 euros, per a beneficiar-se dels 10 euros de descompte. Cada ciutadà major de setze anys podrà disposar d'un total de 9 vals. Es podran acumular fins a tres vals a cada establiment, la qual cosa suposa 30 euros de descompte per 48 euros de despesa per comerç.

El primer repartiment serà de 50.000 vals, que en corresponen 123 per comerç, i es farà dilluns 27. El segon serà dia 11 d’abril i se'n repartiran 50.000 més entre tots els comerços que hagin bescanviat el 55% dels vals de la primera remesa (67 vals). El tercer i darrer repartiment, dia 24 d’abril, es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat el 100% dels vals del primer repartiment i el 40% de la segona remesa.

Carranza ha explicat que tots els canvis fets a la campanya «han estat fruit d’escoltar les experiències i necessitats del comerços per fer una campanya més amable». Ha detallat que el districte centre té el 56,65% dels comerços adherits; el districte de Llevant és el segon amb més presència amb un 26,60% del establiments.