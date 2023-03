L'Ajuntament de Palma ha presentat les noves bicicletes públiques en el marc del Bicipalma Fest

El batle de Palma, José Hila, i diversos regidors de Cort han participat aquest diumenge en una bicicletada simbòlica, amb més de 20 persones de la societat civil, per a «trencar la barrera» de la Via de Cintura i provar, alhora, les bicicletes elèctriques i mecàniques de la nova Bicipalma. Ho han fet en el marc del Bicipalma Fest, que ha tingut lloc aquest diumenge en l'aparcament de Son Gibert i que ha acollit tota una sèrie d'activitats dirigides a totes les persones majors de 16 anys.

La bicicletada simbòlica ha recorregut el pont que travessa la Via de Cintura des del Parc de l'Esperança fins a l'aparcament de Son Gibert. Segons ha informat l'ajuntament, aquest esdeveniment tenia l'objectiu de promocionar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la perifèria de Palma, més castigada per les grans infraestructures dedicades al trànsit rodat.

Allà mateix s'han organitzat una sèrie d'activitats familiars, que han inclòs un castell inflable, un circuit de seguretat viària de la Policia Local o una carpa divulgativa sobre el reciclatge d'Emaya. També s'ha ofert al públic assistent l'espectacle infantil 'Viatge al món de n'Aina', així com visites al busos de l'EMT per a conèixer els nous vehicles elèctrics i d'hidrogen verd.