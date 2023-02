Convoquen una concentració a Palma per a reivindicar una mirada ecofeminista en la lluita climàtica

El proper divendres, 3 de març, el moviment juvenil Joventut pel Clima - Fridays for Future sortirà als carrers per a reivindicar «una mirada ecofeminista en la lluita climàtica». «Perquè la crisi climàtica és una crisi social que impacta de forma desigual, afectant més durament a les dones, els col·lectius minoritaris i altres poblacions marginalitzades. Les dones es troben en unes circumstàncies més difícils i violentes, ja que s'ha de sumar la violència específica que sofreixen, una violència física i sexual», han remarcat.

A Mallorca, s'han ajuntat Joventut pel Clima i el Moviment Feminista de Mallorca per a convocar tota la ciutadania a una concentració aquest divendres a les 18 h a la plaça Major de Palma.

Aquesta acció serà una performance on tothom està convidat a participar amb el rol que se senti més segur. També comptaran amb la batucada FemSo «que ens donarà un punt més visual a la performance, des de sons fúnebres fins a crits ben forts».

Amb aquest acte volen visibilitzar que «tot i que totes les persones del planeta ja sofrim els efectes de la crisi climàtica, no totes ho pateixen per igual. Les dones, els col·lectius minoritaris i altres poblacions marginalitzades són grups especialment perjudicats i afectats, degut a les estructures del sistema patriarcal, ecocida i colonial. També volem visibilitzar les morts provocades pel canvi climàtic. Cada any moren al voltant de 9 milions de persones degut a la contaminació atmosfèrica, gran part d'aquestes donades per la crema de combustibles fòssils. A l'Estat espanyol les morts prematures per contaminació ascendeixen a 30 mil i a Palma es podrien evitar 52 morts cada any. La crisi climàtica mata».

A més, han assenyalat que les migracions climàtiques cada vegada estan més presents. «Les sequeres i l'avanç de la desertificació, així com la falta de collites, les pluges torrencials, l'alteració de les estacions, les temperatures extremes o l'extractivisme obliguen a milions de persones a migrar. Alhora veim que el Mediterrani és una tomba on moren 2.556 persones a l'any. No oblidem les defensores del sud global, persones que dia a dia posen els seus cossos per defensar els seus drets i els de les seves comunitats. Aquestes activistes que s'atreveixen a lluitar són durament silenciades, reprimides i assassinades. Els darrers deu anys han estat assassinades més de 1.700 activistes per governs, empreses, organitzacions afins i grups terroristes. Mai oblidarem els seus assassinats».