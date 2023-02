Més d'un centenar de persones assisteixen a l'acte central en record dels represaliats pels franquisme

Aquest diumenge migdia s'ha celebrat al Mur de la Memòria del Cementeri de Palma l'acte central del cicle del 24F, dia de record a les Víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme. L'acte d'aques any, que l'Ajuntament de Palma oficialitzà el 2018, ha tengut com homenatjats principals Antoni Maria Ques, Emili Darder, Alexandre Jaume i Antoni Mateu, tot i que ha apel·lat a la memòria de totes els represaliats republicans. Antoni Tugores Manresa, escriptor, historiador, investigador i periodista, n'ha llegit el manifest en nom de la Comissió 24F, i també s'ha recitat el famós poema de Bartomeu Rosselló-Pòrcel 'A Mallorca, durant la guerra civil'.

Llorenç Carrió, historiador i regidor de l'Ajuntament de Palma, s'ha referit als esdeveniments que aquest divendres compliren 86 anys, que «ja formen part de la nostra memòria col·lectiva», com evidència d'un «gran propòsit d'escarment polític». «Els feixistes no comptaven que varen ser ells els oblidats», ha afirmat. També ha dedicat unes paraules d'agraïment a la feina de Memòria de Mallorca i un record «molt especial» per Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

Miquel Rosselló, membre de la Comissió 24 de febrer, ha recordar els rerefons històric d'aquest acte de memòria, celebrat des de fa dècades. «No podem oblidar que la lluita per la memòria de tots aquells que lluitaren per la democràcia ve d'enfora». Ha repassat les diverses fites assolides en el camp de memòria històrica durant els darrers temps, com el nomenament de fills il·lustres, noms a carrers, instituts, alhora que ha destacat la importància de la llei de fosses.

Ferran Cano, net d'Emili Darder, ha recordat amb emoció la data en què afusellaren el seu padrí en virtut d'una «sentència per part de militars colpistes».«Els afusellats tenien en comú que eren lleials, no eren traidors», ha recordat, mentre que els botxins eren «amics dels nazis i col·laboradors de Hitler i Mussolini», els quals encara tenen incomptables monuments. Ha afirmat també que sempre té presents els esdeveniments ocorreguts al lloc des d'on pronunciava les paraules, i ha apel·lat a «fer memòria i imaginar com varen ser aquells moments» a fi «d'ampliar aquest record a tots els assassinats sense nom».