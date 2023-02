El Ministeri de Transports evita parlar de «privatització» de la torre de control de l'aeroport de Palma

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartat una «privatització» de la torre de control de l'Aeroport de Palma, sinó que es continuarà amb un «procés de liberalització» dels serveis d'aeròdrom d'algunes torres de control de l'Estat. Sense especificar sobre el contingut d'aquesta liberalització ni definir com es diferencia aquest procés de la posada en mans privades d'infraestructures de seguretat essencials, ha intentat respondre així a les crítiques i mostres de preocupació de diversos agents, com per exemple del govern balear.

Preguntada aquest divendres en roda de premsa durant un acte a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha respost que el que estan fent és continuar «amb aquest procés que el que pretén és obtenir una millor eficiència». «No és una privatització, és una liberalització», ha afirmat, i ha insistit que es tracta de la prestació de serveis a través d'altres operadors que poden redundar en una millor eficàcia i eficiència.