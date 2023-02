La CUP-Crida per Palma organitza una taula rodona sobre la problemàtica de l'habitatge

Aquest dissabte, 4 de febrer, a les 11 hores, al Casal de Barri Nou Llevant (Carrer Ciutat de Querétaro, 3, Palma) hi haurà una taula rodona sobre la problemàtica de l'habitatge organitzada per la CUP-Crida per Palma.

«Comptarem amb veus dins i fora de les institucions per tractar diferents aspectes d'aquesta problemàtica als nostres barris. En acabar farem un vermut popular», han explicat.

'Obrim camí. Per un habitatge digne' és el títol que durà la taula rodona amb la participació de Miquel Duran (Moviment per l'Habitatge de Palma), Júlia Vigó (regidora d'habitatge de Sitges) i Jero Bonnín (candidata de la CUP-Crida per Palma).