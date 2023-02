[VÍDEO] Organitzen una assemblea popular a Son Sardina per lluitar pel futur del poble

Aquest dijous es celebra al Casal de Son Sardina, una assemblea popular oberta en el marc del procés anomenat 'Poble viu'. L'assemblea començara a les 20.00 hores.

Segons expliquen el promotors «fa gairebé un any, un grup de veïnats i veïnades de Son Sardina i sa Garriga iniciàrem la dinàmica Poble viu! amb el propòsit d’amplificar els espais de debat sobre el futur del poble. L’horitzó del procés és reforçar l’acció i l’organització col·lectiva mitjançant una assemblea popular oberta: d’una banda, per fer poble i impulsar iniciatives comunitàries; d’altra banda, per elevar la consciència sobre els problemes que compartim i acumular forces per afrontar-los conjuntament».

Segons els organitzadors de l'assemblea, «vivim un present marcat per l’expansió de l’especulació i la gentrificació, que generen problemes d’habitatge, encariment de lloguers i queviures i amenaces urbanitzadores. Mentre multinacionals immobiliàries i bancàries despleguen els seus plans d’acaparament, les necessitats de la majoria treballadora del nostre poble es troben cada vegada més desateses per les institucions, una realitat aguditzada per la crisi i que es manifesta de diverses maneres».

Denuncien «la manca d’infraestructures municipals dificulta la tasca de les associacions que donen vida al poble. El Casal, la biblioteca i els locals de totes les entitats són propietat d’un banc o de l’església; descuidats, alguns amb cost d’ús. El dèficit d’espais de propietat pública priva especialment infants, jovent i 3a edat de llocs de trobada dignes i adaptats. Com que l’Ajuntament tampoc no inverteix en instal·lacions esportives o parcs equipats, les possibilitats d’oci es redueixen als bars, amb els problemes que això suposa. A més, la mala connexió vianant i ciclista entre les zones del poble i les limitacions del transport públic afavoreixen el domini del cotxe i potencien la contaminació d’un entorn rural amenaçat per abocament il·legals i per la proliferació de projectes especuladors i parcs fotovoltaics».

També expliquen que «estam convençuts que si ens organitzam podem aspirar a un futur més just, autònom i viu pel nostre poble».