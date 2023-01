Presenten una campanya perquè els patinets i les bicicletes no circulin per les voreres de Palma

Un grup de ciutadans, amb el suport d'ARCA, ha presentat aquest dilluns una campanya perquè els patinets i les bicicletes no circulin per les voreres i altres espais per a vianants a Palma.

Així ho han anunciat en una roda de premsa celebrada a la plaça d'Espanya de Palma, on han assenyalat que s'organitzaran accions reivindicatives, tant als carrers, com a les xarxes socials, i que a més duran a terme reunions amb l'Ajuntament de Palma i altres administracions públiques per a demanar canvis a la normativa per a «protegir els vianants».

«Defensam el dret de caminar amb seguretat ciutadana davant l'auge de l'ús de patinets i bicicletes, que envaeixen les voreres amb incivisme i una absència de control municipal», han criticat des d'ARCA.